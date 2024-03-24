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Sapık dedeye 62.5 yıl istendi

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#Ankara#Cinsel Taciz#Savcılık
Sapık dedeye 62.5 yıl istendi
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 07:00

Doğan Ü., üvey torunu 8 yaşındaki E.S.T.’ye, 2 yıl boyunca müstehcen videolar izletip cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı. Doğan Ü. 62.5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

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Ankara’da 8 yaşındaki E.S.T, üvey dedesi Doğan Ü.’nün (58) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu annesi K.D.’ye anlattı. Şikâyet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Doğan Ü. çıkarıldığı hâkimlik tarafından 6 Ocak’ta tutuklandı. Soruşturma kapsamında mağdurun Çocuk İzleme Merkezi’nde ifadesi alındı. E.S.T. ifadesinde, annesi, babası ve babaannesi ile yaşadığını, babaannesinin kendisine daha önce okula geç kaldığı gerekçesiyle şiddet uyguladığını ileri sürdü. E.S.T. ayrıca üvey dedesi Doğan Ü.’nün odasına geldiğini, özel yerlerine dokunup videolar izlettiğini anlattı. Doğan Ü. savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Doğan Ü. hakkında, ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘cinsel taciz’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘müstehcenlik’ suçlarından toplam 62.5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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#Ankara#Cinsel Taciz#Savcılık

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