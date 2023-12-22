Sapık bakkala indirimli ceza

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Çocuklar, bakkala gittiklerinde Osman Ö.’nün kendilerini sıkıştırıp öpmeye çalıştığını, elle tacizde bulunduğunu, kucağına oturtarak sarıldığını ailelerine bildirdi. Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tutuklu Osman Ö. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 48 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve suçlamaları kabul etmeyen Osman Ö., savunmasında “Suçlamaları reddediyorum, beraatımı istiyorum” dedi.

31 YIL 3 AY HAPSE MAHKÛM EDİLDİ

Mahkeme heyeti, çocuklara yönelik ‘cinsel istismar’ eyleminin farklı zamanlarda, birden fazla kez gerçekleştiğinin sabit olduğunu belirtti. Eylemlerin sarkıntılık boyutunda kaldığına kanaat getirildiğini ifade eden heyet, cezada asgari hadden ayrılmayı gerektirir bir durum bulunmadığının anlaşıldığını kaydetti. Mahkeme heyeti, Osman Ö.’ye önce 5’er yıl hapis cezası verdi. Suç her bir çocuk için birden fazla gerçekleştiği için ceza 6 yıl 3’er aya çıkartıldı. Osman Ö.’nün duruşmadaki tutum ve davranışından dolayı iyi hal indirimi uygulanarak, sanık 5 yıl 2 ay 15’er gün olmak üzere toplam 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.