×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sapık bakkala indirimli ceza

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Bakkal#Taciz
Sapık bakkala indirimli ceza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 07:00

Konya Beyşehir’de bakkal işleten Osman Ö. (55), iddiaya göre, geçen şubat ayında dükkâna alışveriş yapmaya giden yaşları 9 ile 12 arasında değişen 6 kız çocuğuna, farklı zamanlarda cinsel tacizde bulundu.

Haberin Devamı

Çocuklar, bakkala gittiklerinde Osman Ö.’nün kendilerini sıkıştırıp öpmeye çalıştığını, elle tacizde bulunduğunu, kucağına oturtarak sarıldığını ailelerine bildirdi. Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tutuklu Osman Ö. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 48 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve suçlamaları kabul etmeyen Osman Ö., savunmasında “Suçlamaları reddediyorum, beraatımı istiyorum” dedi.

31 YIL 3 AY HAPSE MAHKÛM EDİLDİ

Mahkeme heyeti, çocuklara yönelik ‘cinsel istismar’ eyleminin farklı zamanlarda, birden fazla kez gerçekleştiğinin sabit olduğunu belirtti. Eylemlerin sarkıntılık boyutunda kaldığına kanaat getirildiğini ifade eden heyet, cezada asgari hadden ayrılmayı gerektirir bir durum bulunmadığının anlaşıldığını kaydetti. Mahkeme heyeti, Osman Ö.’ye önce 5’er yıl hapis cezası verdi. Suç her bir çocuk için birden fazla gerçekleştiği için ceza 6 yıl 3’er aya çıkartıldı. Osman Ö.’nün duruşmadaki tutum ve davranışından dolayı iyi hal indirimi uygulanarak, sanık 5 yıl 2 ay 15’er gün olmak üzere toplam 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Bakkal#Taciz

BAKMADAN GEÇME!