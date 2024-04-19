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Sapık babayı görüntüsü ele verdi

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#Ankara#Çocuğun Cinsel İstismarı#Gizli Kamera
Sapık babayı görüntüsü ele verdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 07:00

Ankara’da fiziksel engeli nedeniyle aksayarak yürüyen Gizem B. (18), 2022 yılında, 2017’den itibaren 4 yıl boyunca babası Satılmış B.’nin kendisine farklı zamanlarda cinsel istismarda bulunduğunu annesi ve eniştesine anlattı.

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Annenin şikâyeti üzerine gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Satılmış B. hakkında, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

DELİL OLARAK DOSYADA

Satılmış B.’nin, kızını görüntülemek için banyoya yerleştirdiği gizli kameraya yansıyan görüntüler dava dosyasında delil olarak yer aldı. Bilirkişi raporunda, Satılmış B.’nin gizli kamerayı banyoya duşakabini görecek şekilde yerleştirdiği, yüzü görünmeyen bir kadının girdiği, daha sonra sanığın kamerayı yerleştirdiği yerden alırken kendisinin de görüntüye yansıdığı belirtildi.

Sanık ilk duruşmaya katılmadı. Duruşmada Gizem B. ve olayın ortaya çıkmasından sonra babasından boşanan annesi hazır bulundu. Mahkeme, sanığın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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#Ankara#Çocuğun Cinsel İstismarı#Gizli Kamera

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