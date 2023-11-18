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Sapık babaya 160 yıl istendi

Güncelleme Tarihi:

#Erzurum#Baba#Ceza
Sapık babaya 160 yıl istendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 07:00

Yaşları 6 ile 16 arasında değişen 5 kızına yıllarca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Ş.K. hakkında 160 yıl hapis cezası istendi.

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Erzurum’da bir köyde çiftçilik yapan Ş.K. (43), iddiaya göre, yaşları 6 ile 16 arasında değişen 5 kızına yıllarca cinsel istismarda bulundu. Olay, 2021'de 16 yaşındaki Z.K.'nin jandarmaya ihbarı ile ortaya çıktı. Babası Ş.K.'den şikâyetçi olan Z.K., 9 yıl boyunca cinsel istismara maruz kaldığını, 4 kız kardeşinin de istismarına tanık olduğunu söyledi. İddialar sonrası gözaltına alınan baba, soruşturma kapsamında tutuklandı. 2022'nin mart ayında kız çocuklarının ifadelerini değiştirmesi ile tahliye olan Ş.K., eve dönünce eylemlerine devam etti. Z.K., bu kez cinsel istismarı videoya alıp yeniden şikâyetçi oldu. Tahliyesinden 1 ay sonra yeniden tutuklanan Ş.K.'nin yargılandığı davada, video kaydı da dosyaya girdi. Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Ş.K. için 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan toplam 160 yıl hapis cezası talep edildi.

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#Erzurum#Baba#Ceza

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