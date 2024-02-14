Sapık amca cezasından kaçamadı

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Anne, kızını psikoloğa götürdü. Sürekli saçlarını yolan E.A., art arda intihar girişiminde bulundu. Doktor kontrolüne alınan E.A., sinir krizi sırasında annesine, amcasının kendisine 4 yaşından itibaren 10 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Anne F.A.’nın şikâyetçi olması üzerine amca F.A., 2019 yılının temmuz ayında tutuklandı. Evli ve 1 çocuk babası F.A. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı. Mahkeme heyeti, F.A.’yı mağdur E.A.’ya karşı 12 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar suçunu işlediğine karar vererek 22.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu süreçte anne ve kızı başka bir ülkeye taşındı. Sanık F.A., avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Dosya önce istinaf mahkemesine taşındı. İstinaf mahkemesinin yerel mahkemenin kararını onaması üzerine, sanık F.A. karara karşı temyiz yoluna başvurdu. Yargıtay, mağdur çocuğun duruşmada alınan ifadesinin CD çözümünde anlaşılamayan sesler nedeniyle çocuğun ifadesinin yeniden alınmasını, bunun mümkün olmaması halinde CD’nin uzman bilirkişilerce incelenmesine hükmederek kararı bozdu.

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SUÇLAMALARI REDDETTİ

Dosyanın geri gönderilmesi sonrasında Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama yeniden başladı. Dün görülen duruşmada mahkeme heyeti, suçlamaları reddeden F.A.’ya aynı cezayı verdi. Yaklaşık 4 yıl 2 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen F.A. hakkında uygulanan adli kontrol kararının devam etmesine karar verildi.