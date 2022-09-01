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Sapığa suçüstü! Tuvaletin deliğinden çocukları izliyordu

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#Bolu#Sapık#Tuvalet
Sapığa suçüstü Tuvaletin deliğinden çocukları izliyordu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 07:00

Bir parktaki tuvalette bölmeler arasındaki kırıklardan çocukları izleyen Ş.M., güvenlik görevlisinin 10 günlük takibi sonunda suçüstü yakalandı.

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Bolu’da Atatürk Orman Parkı’ndaki tuvalete giden bir çocuk, bölmeler arasındaki kırıklardan kendisinin izlendiğini fark etti. Cep telefonuyla kendisini izleyen kişiyi kaydeden çocuk, parkın güvenlik görevlisi Burhan Türk’ün yanına giderek kaydettiği görüntüleri izletti. Şoke olan Türk, yakalamak için gittiğinde şüpheli Ş.M.’nin (70) kaçtığını gördü. Türk, durumu polis ekiplerine bildirdi.

10 GÜN BOYUNCA TAKİP ETTİ

Olaydan sonra 10 gün boyunca park içerisinde gözlem yapan Türk, sabah saatlerinde Ş.M.’nin tuvaletin çevresinde gezdiğini gördü. Türk, Ş.M.’yi tuvalete girdiği sırada yakalamayı başardı. İkili arasında yaşanan arbedenin ardından güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınıp Emniyet’e götürülen Ş.M. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

 

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#Bolu#Sapık#Tuvalet

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