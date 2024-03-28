Sapanca’ya akaryakıt karıştı

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Ekipler, iş makinesiyle boru hattının bir kısmını açarak hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında burada açılan kuyuya dolan ve boruda kalan akaryakıt tankere tahliye edildi. Borulardaki basıncın artması sebebiyle sızan akaryakıt Maşukiye Deresi’ne, buradan da Sapanca Gölü’ne karıştı. Gölün bir kısmının yüzeyi akaryakıtla kaplandı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekipleri Maşukiye Deresi’ne vidanjörler ve yakıt emici pedlerle müdahale ederken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri ise yakıt emici sosis malzemeler ile Sapanca Gölü’nde akaryakıtın yayılmasını engellemeye çalıştı.

‘İÇME SUYUNA ULAŞMASI ENGELLENDİ’

SASKİ’den yapılan yazılı açıklamada “Yakıt maddesinin yayılımı ivedilikle kontrol altına alınmış ve göl çevresinde bulunan içme suyu alım noktalarına ulaşması engellenmiştir. Ekipler yakıt maddesini etkisiz hale getirmek için yoğun bir mesai harcamaktadır. Öte yandan, mazotun göl ile karıştığı nokta ile su alım noktalarıyla arasındaki mesafenin uzak olması olası bir tehlikenin de engellenmesine imkân tanımıştır. Tüm vatandaşlarımız evlerinde çeşme suyu kullanımı konusunda en ufak bir problem yaşamayacaktır” denildi.