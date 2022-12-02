Santral arazisine özel uçak düştü

Haberin Devamı

Sakarya Pamukova’dan havalanan TC-UHY kuyruk numaralı tek motorlu uçak dün Bursa Osmangazi’deki Türkiye’nin en büyük üçüncü santralı olan Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santralı’nın arazisine düştü. İtfaiye ekipleri uçaktaki yangına müdahale ederken söndürdü. Kazada Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı da olan yedek parça firması sahibi pilot Hakan Köksal (54) ile güzellik uzmanı Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetti.

19 DAKİKA HAVADA KALDI

Uçağın uçuş kayıtlarına göre saat 15.13’te Sakarya Pamukova’dan kalktığı, 1200 metre irtifada seyrettiği, 72 kilometre yol katettiği, 19 dakika havada kaldıktan sonra saat 15.32’te irtibatın kesildiği öğrenildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da uçağın düşmesi sonucu bir kişinin fırlayarak, diğer kişinin ise uçağın yanması sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Uçağın boş bir alana düşmesinin olası bir facianın önüne geçtiğini belirten ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyleyen Alinur Aktaş, “Bursa’da yağmurlu ve sisli bir hava mevcuttu. Hava şartları mı, teknik bir detay mı olduğu yapılacak çalışmalar sonucu aydınlatılacaktır” dedi.

Haberin Devamı

NİSANDA DA SOKAĞA DÜŞMÜŞTÜ

Bursa’nın Yunuseli Havalimanı’ndan 25 Nisan 2022 günü kalkan tek motorlu eğitim uçağı, inişe geçtiği sırada Osmangazi’deki Sarıgül Sokak’a çakılmıştı. Pilot Murat Avşa (32) ile öğrenci pilot Furkan Otkum (27) hayatlarını kaybederken, uçağın düştüğü yerdeki 5 araç ve iki evde yangın çıkmıştı.