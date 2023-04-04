Şantaj yapan kayınbiraderini öldürdü

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Ferdi B., yengesiyle yakınlaşmalarını kamerayla kayıt altına aldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Hülya B., eşi ve çocuklarıyla 3 ay önce Diyarbakır’a yerleşti. Ferdi B., şehir değiştiren yengesini birlikte olmaya zorladı ve elindeki görüntüleri sosyal medyada yaymakla tehdit etmeye başladı. Tehditler üzerine Hülya B., Diyarbakır’dan Şanlıurfa’ya gidip dün öğle saatlerinde kayınbiraderiyle buluştu.

Hülya B., buluşma noktasına gelen kayınbiraderine, yanındaki tabancayla peş peşe ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Ferdi B., olay yerinde hayatını kaybetti. Kayınbiraderinin başında bekleyip, çevredekilerden polisi aramalarını isteyen Hülya B., “Beni yuvamdan, kocamdan etti. Ben daha niye yaşıyorum? Namusumu temizledim” diye bağırdı. Hülya B. daha sonra, ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekiplerine, elindeki tabancayı bırakıp teslim oldu. Ferdi B.’nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.



