Şans yağmuru

SİSAL Şans ile birlikte yenilenen “Türkiye’nin şansı Milli Piyango” bilinçli oyun politikasını benimseyerek ve ürün gamına yepyeni oyunlar kazandırarak, bambaşka bir oyun deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Artık;

Hem bayilerde,

Hem Milli Piyango Online üzerinden,

Hem Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden de oynanabilecek oyunlar “çılgın ikramiyelerle” geliyor.

Milli Piyango’nun yeni internet sitesi “millipiyangoonline.com” ve mobil uygulaması “Milli Piyango Şans Oyunları” uygulaması ile kullanıcılar diledikleri zaman, diledikleri yerden;

Hem Milli Piyango biletleri satın alabilecek,

Hem Sayısal Loto, Süper Loto oynayarak kazanma şansını artırabilecek,

Hem de 15’ten fazla Kazı Kazan oyunu ile eğlencenin tadına varabilecek.

Oyuncular artık Milli Piyango online hesaplarına kolayca para yatırarak diledikleri bileti satın alabilecekler. Birçok bankanın internet, mobil, ATM ve çağrı merkezi kanallarından herhangi birini kullanarak EFT ya da havale yöntemleriyle hesaplarına kolayca para yatırabilecekler. Ayrıca biletlerinden kazandıkları tutarlardan çekmek istedikleri tutarları anlaşmalı bankalardaki hesaplarına gerçek zamanlı çekebilecekler.

ÇEKİLİŞLER CANLI



Yepyeni değişikliklerden birisi de son teknoloji kullanılarak noter eşliğinde gerçekleşecek olan çekilişler olacak. Çekilişler canlı olarak hem “millipiyangoonline.com” hem de YouTube kanalı “Milli Piyango TV”de yayınlanacak.

BUGÜN 50 MİLYON TL



Yeni kuponları ve oyun sistemiyle ikramiyelerin rekor kırması bekleniyor. Bugünkü ikramiye 50 milyon TL.

Milli Piyango’nun yeni oyun sistemiyle ikramiyelerin rekor kırması bekleniyor. Yeni dönemde Çılgın Sayısal Loto olarak devam edecek olan Sayısal Loto’nun bugün yapılacak çekilişinin ikramiyesi 50 milyon TL olacak. Sayısal Loto ve Süper Loto’da 2 numara bilenler de kazanacak. Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto’da 90 numaradan 6 tanesi seçilerek oynanacak. Çılgın Sayısal Loto’da kolon fiyatı ise 3 TL.

25.5 MİLYON TL DEVRETTİ

Süper Loto’nun dünkü 25.5 milyon lira ödüllü çekilişinde 6 bilen çıkmadı.



5 bilen 3 kişi 27 bin 979 lira 60 kuruş, 4 bilen 250 kişi 522 lira 25 kuruş, 3 bilen 5 bin 623 kişi 28 lira 15 kuruş ve 2 bilen 54 bin 249 kişi 3 lira 5 kuruş kazandı.

HAFTADA 3’ER GÜN

ÇILGIN Sayısal Loto ve Süper Loto artık haftanın 3 günü çekilecek. Çılgın Sayısal Loto her pazartesi, çarşamba, cumartesi; Süper Loto ise her salı,perşembe ve pazar günü oyun severlerle buluşacak. On Numara pazartesi günleri, Şans Topu ise çarşamba günleri oynanmaya devam edecek. Milli Piyango ise geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de her zamanki çekiliş günlerinde (ayın 9, 19 ve 29’unda) çekilecek.