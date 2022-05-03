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Şanlıurfa’yı da sel vurdu

#Şanlıurfa#SEL#Sağanak Yağmur
Şanlıurfa’yı da sel vurdu

Adıyaman’dan sonra Şanlıurfa’da da önceki gün başlayan sağanak birçok noktada sele döndü. Ev ve işyerlerini su bastı, ahırlarda bulunan çok sayıdaki küçükbaş hayvan öldü.

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Şanlıurfa’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Siverek, Hilvan, Suruç ve Viranşehir ilçeleri ile kent merkezinde sağanak yağış sele dönüştü. Yağış dolayısıyla birçok ev ve işyeri su altında kaldı. Ev ve işyerlerine giren suları tahliye eden vatandaşlar, tepkilerini çektikleri videolarla sosyal medyada paylaştı. Göle dönen cadde ve sokaklarda güçlükle ilerlemeye çalışan araçlarındaki vatandaşlar, altyapı eksikliğinden yakındı. Kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ekili tarım arazileri de sular altında kaldı. Ekili tarlaların da hasar gördüğü bölgedeki çiftçiler için iş makineleri seferber oldu. Ahırlarda bulunan birçok küçükbaş hayvan can verdi. Sağanak yağışların durmasının ardından belediye ekipleri, rögarları temizlemeye başladı.

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Öte yandan Adıyaman’da önceki gün meydana gelen selin de yaraları sarılmaya çalışıldı. Bir okulun bahçesinde suya gömülen 40 araç, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Belediye ekipleri ayrıca dün sabaha kadar su tahliyesi yaptı. Ekipler, su dolan 1891 ev ve işyerini temizledi. Vali Mahmut Çuhadar, şiddetli yağışın ardından hayatın normale döndüğünü açıkladı.

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#Şanlıurfa#SEL#Sağanak Yağmur

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