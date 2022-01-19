Şanlıurfa'ya 3 yıl sonra kar yağdı, kent beyaza büründü

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Şanlıurfa, dün akşam başlayan ve sabaha kadar süren kar yağışının ardından beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Çocuklar, 3 yıl aradan sonra yağan karla birlikte sokak ve parklara çıkıp kar topu oynayarak eğlendi.

Ulaşımda aksamaların yaşandığı kentte, birçok kişi iş yerlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Gece saatlerinde ise Şanlıurfa'nın çevre il ve ilçelere ulaşımın sağlandığı yollar, araçların kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. Yollarda mahsur kalanlar, iş makineleriyle kurtarılarak gidecekleri yerlere ulaştırıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla yollar araç trafiğine yeniden açıldı.

Bu arada, hastalanan bazı kişiler ise bulundukları adreslere sevk edilen paletli ambulanslar ile hastanelere ulaştırıldı.

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BALIKLIGÖL’DE KAR MANZARASI

Kentin simgesi Balıklıgöl de beyaza büründü. Çok sayıda kişi, beyaz örtüye bürünen Balıklıgöl ile tarihi Urfa Kalesi önünde fotoğrafı çektirdi.