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Şanlıurfa'ya 3 yıl sonra kar yağdı, kent beyaza büründü

#Şanlıurfa#Kar Yağışı#Hava Durumu

Şanlıurfa'ya 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Eğitime bir gün ara verilen kentte, çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.

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Şanlıurfa, dün akşam başlayan ve sabaha kadar süren kar yağışının ardından beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Çocuklar, 3 yıl aradan sonra yağan karla birlikte sokak ve parklara çıkıp kar topu oynayarak eğlendi.

Şanlıurfaya 3 yıl sonra kar yağdı, kent beyaza büründü

Ulaşımda aksamaların yaşandığı kentte, birçok kişi iş yerlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Gece saatlerinde ise Şanlıurfa'nın çevre il ve ilçelere ulaşımın sağlandığı yollar, araçların kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. Yollarda mahsur kalanlar, iş makineleriyle kurtarılarak gidecekleri yerlere ulaştırıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla yollar araç trafiğine yeniden açıldı.

Bu arada, hastalanan bazı kişiler ise bulundukları adreslere sevk edilen paletli ambulanslar ile hastanelere ulaştırıldı.

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Şanlıurfaya 3 yıl sonra kar yağdı, kent beyaza büründü

BALIKLIGÖL’DE KAR MANZARASI

Kentin simgesi Balıklıgöl de beyaza büründü. Çok sayıda kişi, beyaz örtüye bürünen Balıklıgöl ile tarihi Urfa Kalesi önünde fotoğrafı çektirdi.

Şanlıurfaya 3 yıl sonra kar yağdı, kent beyaza büründü

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#Şanlıurfa#Kar Yağışı#Hava Durumu

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