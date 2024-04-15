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Şanlıurfa'daki tekne kazası kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Tekne#Halfeti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 12:34

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Birecik Baraj Gölü'nde, üzerinde çok sayıda yolcusu olan iki tur teknesi çarpıştı. Yolcuların tedirginlik yaşadığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaza, Ramazan Bayramı'nın son gününde, Halfeti-Rumkale arasındaki Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre üzerinde yolcuların olduğu iki tekne gezinti sırasında çarpıştı.

Şanlıurfadaki tekne kazası kamerada

Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, ön bölümünde hasar olan tekneler turu tamamlamak için yoluna devam etti. Kaza sırasında, teknedeki yolculardan birinin, cep telefonuyla bölgenin doğal güzelliklerini kaydederken, kendilerine doğru gelen tekneyi fark edip, bağırarak uyarıda bulunduğu anlar da kameraya yansıdı. 

Şanlıurfadaki tekne kazası kamerada

Şanlıurfadaki tekne kazası kamerada

Şanlıurfadaki tekne kazası kamerada

 

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#Şanlıurfa#Tekne#Halfeti

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