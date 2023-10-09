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Şanlıurfa'daki skandal görüntülere Bakanlık'tan açıklama! Çocuklar koruma altına alındı

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Şanlıurfa#Şanlıurfa İl Müdürlüğü
Şanlıurfadaki skandal görüntülere Bakanlıktan açıklama Çocuklar koruma altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 14:33

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırıldığı görüntülerle ilgili, olaya karışanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve söz konusu çocukların devlet koruması altına alındığını duyurdu.

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Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan 'Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırdılar' başlıklı haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Olayın öğrenilmesinin hemen ardından Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek olayın gerçekleştiği iddia edilen adrese intikal etmişlerdir.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI

Bakanlığımız tarafından olaya karışan şahıslarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Yapılan incelemeler neticesinde haberlere ve paylaşımlara konu olan çocuklar devlet koruması altına alınmıştır. Koruma altına alınan çocuklara yönelik uygun hizmet modelleri uzman personellerimiz tarafından yürütülmektedir.

Çocukların üstün yararı ilkesince söz konusu görüntülerle ilgili Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliğine erişim engelleme talebinde bulunulmuştur.

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Bakanlık olarak, davaya müdahil olarak suçluların en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız.

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Şanlıurfa#Şanlıurfa İl Müdürlüğü

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