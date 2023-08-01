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Şanlıurfa’da zırhlı polis aracı devrildi: 1 şehit

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#Şanlıurfa#Zırhlı Araç#Polis
Şanlıurfa’da zırhlı polis aracı devrildi: 1 şehit
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 12:29

Şanlıurfa'da, zırhlı polis aracının kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada polis memuru Ramazan Kütük (31), şehit oldu.

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Kaza, sabah saatlerinde, Karşıyaka Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesi çıkışında meydana geldi. Yerleşkeden çıkış yapan polis memuru Ramazan Kütük'ün kullandığı zırhlı araç, kaldırıma çarparak devrildi.

Kazayı gören meslektaşlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Kütük, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şanlıurfa’da zırhlı polis aracı devrildi: 1 şehit

VALİ AYHAN: İNCELEME YAPILIYOR

Kaza haberini alan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da hastaneye geldi. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’dan bilgi alan Vali Ayhan, kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını belirterek, "Zırhlı araç giderken ani manevra sonrası devriliyor. Aracın teknik aksamında arıza mı vardı yoksa sert mi gidiyordu onu bilemiyorum, birimlerce incelenip karar verilecektir. Maalesef bir evladımızı, uzun yıllar teşkilatımızda görev yapmış, 10 yıl görev yapmış kardeşimiz trafik kazasında, görevi başında vefat etti. Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Şanlıurfa’da zırhlı polis aracı devrildi: 1 şehit

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#Şanlıurfa#Zırhlı Araç#Polis

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