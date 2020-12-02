Şanlıurfa’da yolcu otobüsündeki kadının çantasından 1 kilo 850 gram esrar çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır’dan hareket eden yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunduğu ihbarıyla kent çıkışında kontrol noktası oluşturuldu. Ekipler, tarafından durdurulan otobüste arama yaptığı sırada bir kadın yolcunun tavırlarından şüphelendi. Kadının kol çantasında yapılan aramada 1 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Aynı güzergahta durdurulan bir otomobilde yapılan aramada ise 9 bin 271 uyuşturucu hap bulundu. Esrar uyuşturucu haplara el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.