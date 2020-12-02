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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 02.12.2020 - 15:53 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da yolcu otobüsündeki kadının çantasından 1 kilo 850 gram esrar çıktı

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Şanlıurfa’da yolcu otobüsündeki kadının çantasından 1 kilo 850 gram esrar çıktı
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ŞANLIURFA’da polis tarafından durdurularak aranan yolcu otobüsündeki kadının çantasında 1 kilo 850 gram esrar bulundu. Operasyonda bir otomobilde ise 9 bin 271 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır’dan hareket eden yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunduğu ihbarıyla kent çıkışında kontrol noktası oluşturuldu. Ekipler, tarafından durdurulan otobüste arama yaptığı sırada bir kadın yolcunun tavırlarından şüphelendi. Kadının kol çantasında yapılan aramada 1 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Aynı güzergahta durdurulan bir otomobilde yapılan aramada ise 9 bin 271 uyuşturucu hap bulundu. Esrar uyuşturucu haplara el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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