Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında, yapılan yol uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir otomobil ile 2 TIR’da eğitimli köpeklerle arama yaptı. Aramalarda plastik matarada yakıt deposunda gizlenmiş 8 kilo esrar, 10 kilo 700 gram metamfetamin, 52 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla el koyan polisin gözaltına aldığı 3 kişi emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildikleri adliyede; 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve nakletme' suçundan tutuklandı.

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