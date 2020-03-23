MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞanlıurfa'da tüfekli kavga: 2 yaralı
GeriGündem Şanlıurfa'da tüfekli kavga: 2 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2020 - 15:35,Son Güncelleme:/

Şanlıurfa'da tüfekli kavga: 2 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şanlıurfa'da tüfekli kavga: 2 yaralı
Abone Olgoogle-news

ŞANLIURFA'da, alacak anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesinden dolayı husumet bulunan iki grup, sokakta karşılaşınca tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, iki tarafın yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü. Tüfek ve sopaların kullanıldığı kavgada, saçmalara hedef olan Yunus Emre Ak ile Abdulkadir Çelik yaralandı. İhbarla gelen polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karışan ismi açıklanmayan bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle