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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 02.03.2021 - 17:48 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı

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Şanlıurfa’da 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı

ŞANLIURFA’da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada bazı kişilerin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyonda satışa hazır vaziyette uyuşturucu ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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