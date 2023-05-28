Şanlıurfa’da toplu oy kullanımı iddiasıyla arbede çıktı

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Akçakale ilçesine bağlı Yazlıca Mahallesi'nde, toplu oy kullanma iddiası üzerine okula giden Şanlıurfa Barosu avukatlarından Ronayi Paydaş, toplu oy kullanımını engellemeye çalışırken saldırıya uğradıklarını öne sürdü. Paydaş, sosyal medya hesabından yaşanan arbede görüntülerini “Can güvenliğimiz olmadığı için köyden ayrılıyoruz” notuyla paylaştı. Görüntülerde arbede sırasında bir kişinin saldırıya uğrayan avukata, “Buraya kimsenin girme yetkisi yok. Avukat değil, Allah olsan giremezsin” dediği duyuldu.

Şanlıurfa’da bulunan CHP eski İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise Karaali Mahallesinde kadınların yerine toplu oy kullanıldığını öne sürerek duruma karşı çıktı. Bunun üzerine Şeker ve sandıkta görevli müşahitlerle darp edildiğini ve arbede sırasında telefonunu kırıldığını söyledi.

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Yaşananları CHP’li Özgür Özel sosyal medya hesabından, “İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, ilk turda bütün oyların kullanıldığı ve tek adaya çıktığı Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Karali köyünde görev yapıyor. Kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için müşahitlerinizle darp edildi, telefonu kırıldı. Köyde jandarma var ama sayısı yeteri değil. Buradan yetkilileri uyarıyoruz. Sandık güvenliğini sağlayın, görevli arkadaşlarımızın ve müşahitlerin can güvenliğini sağlayın. Kanuna aykırı emir, talimat, talep ve uygulamalar karşısında görevinizi yaptı” paylaşımında bulundu.

Darp edilen Ali Şeker tedavi için hastaneye kaldırıldı.