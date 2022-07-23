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Şanlıurfa'da tarlada, insan kafatası ve kemikler bulundu

#Şanlıurfa#Hilvan#Kafatası
Şanlıurfada tarlada, insan kafatası ve kemikler bulundu

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde iş makineleriyle tarlada taş temizliği yapılırken, naylona sarılı insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikler bulundu.

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Olay, Hilvan'a bağlı Tutumlu Mahallesi’ndeki bir tarlada meydana geldi. İş makineleriyle tarladaki taşları temizleyenler, naylona sarılı insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikleri görünce jandarmayı arayıp, durumu bildirdi.

İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede önlem alarak kemiklerin bulunduğu alanda bir süre daha kazı yaptı. Ancak başka bir bulguya rastlanmadı.

Şanlıurfada tarlada, insan kafatası ve kemikler bulundu

Bulunan kafatası ve kemikler, kimlik tespiti için Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Şanlıurfa#Hilvan#Kafatası

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