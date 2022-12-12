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Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var

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#Şanlıurfa#Minibüs#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 18:31

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, tarladan dönen tarım işçilerinin bulunduğu minibüs şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 23 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Viranşehir karayolunun 11’inci kilometresinde meydana geldi. Tarlada çalıştıktan sonra evlerine dönen tarım işçilerini taşıyan Pakize Örgen yönetimindeki 63 ADR 610 plakalı minibüs, Yücelen mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile minibüste bulunan 22 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şanlıurfada tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var

Şanlıurfada tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var

 

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#Şanlıurfa#Minibüs#Trafik Kazası

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