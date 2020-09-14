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ŞANLIURFA (AA)
Haber Giriş: 14.09.2020 - 12:17 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Kural Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Aramalarda 5 kalaşnikof tüfek, tüfeklere ait 10 şarjör ve 738 mermi ile 141 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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