Şanlıurfa'da sele kapılan kızını kurtarıp, ağaca sarılarak yardım bekledi

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Şanlıurfa’da 14 Mart gecesi başlayan, sabah saatlerinde kadar devam eden sağanak sele neden oldu. Cadde ve sokaklar su altında kalırken, 16 kişi yaşamını yitirdi. Kentte, yüzlerce ev, iş yeri ve araç hasar gördü.

Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'nın Süleymaniye Mahallesinde deprem nedeniyle çadırda kalan Suriye uyruklu Mustafa Casım, çarşamba günü eşi Döne ve 12 yaşındaki kızı Bahar'ın akıntıya kapıldığını görünce suya atladı.

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Casım'ın eşi komşuları tarafından kurtarıldı, kendisi de çocuğunu kurtarıp bir süre suda sürüklendikten sonra bir ağaca sarılarak yardım bekledi. Yaklaşık yarım saat bekledikten sonra iş makinesi ile kurtarılar Casım, o anları anlattı:

"Eşim ve kızım akıntıya kapılınca peşlerinden koştum. Komşularım eşimi ben de kızımı kurtardım ama sürüklendim. Bir ağaca sarılarak kurtarılmayı bekledim. İş makinesi gelip bize ip attı. Halat ile çekildiğimiz sırada kızım elimden kaydı. O sırada ben dengemi kaybedip bayılmıştım. Gözümü açtığımda kendimi hastanede buldum. Çok şükür olsun hepimiz son anda kurtulduk" dedi.

Bir komşularının evine sığındıklarını anlatan Casım, sel felaketinde çadırlarının da akıntıya kapıldığını ve mağdur olduklarını söyledi.

SELDE YÜZME ANTRENÖRÜ 5 ÇOCUĞU KURTARDI

Öte yandan Şanlıurfa'da selin en çok etkilediği Karakoyun Deresi'nin hemen yakınındaki Süleymaniye Mahallesi, derenin taşmasının ardından kısa süre sonra Sel suları ile dolduğu, özel bir spor kompleksinde yüzme antrenörü olan Resul İncik’in, mahsur kalan 5 çocuğu yüzerek kurtardığı ortaya çıktı.

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"ANNEMİN FERYADINA UYANDIM"

Beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda özel bir okulda yüzme antrenörü olan Resul İncik, “Olay günü annemin feryadına uyandım. Sokağın başına çıktım. İlerideki ailelerden çığlık sesleri geliyordu. İnsanlar çaresiz bir şekilde izliyorlardı. İlk defa başımıza böyle bir durum gelmişti. Yüzme bilen kişi sayısı da çok az olduğu için annem benim mesleğimden dolayı hemen uyardı, komşulara yardım etmem gerektiğini söyledi. Sokağın başında bir evde 5 çocuk mahsur kalmıştı. Ben suya atladım ve sokağın başında evlerinde mahsur kalan 5 çocuğu tek tek çıkardım. Ardından evimize aldık. Aldığım çocuğu eve bırakıp tekrar döndüm ve sırayla hepsini kurtardım. Evlerin pencere demir korkulukları suyun şiddetinden sallanıyordu. O korkuları çekip çocukları o şekilde çıkardım. Çocukların içerisinde 2-3 yaşlarında olanlar da vardı. Çok kötü bir durumdu dereden deniz dalgası gibi dalgalar geliyordu. Benim de antrenör olmam ve yüzmeyi iyi bilmem mahalleli için bir avantaj oldu. Allah’a şükürler olsun, can kaybımız olmadı. Şu anda da evimizde bir hasar olmamasına rağmen komşularımıza yardım etmeye devam ediyorum.’’