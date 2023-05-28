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Şanlıurfa’da oy sandığı muhtarın evine kuruldu

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#Şanlıurfa#Siverek#Ali Mahir Başarır
Şanlıurfa’da oy sandığı muhtarın evine kuruldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 15:25

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinin Kavaklıdere Mahallesi’nde, 1364 nolu sandık muhtarın evine kuruldu. Oy kullanan bazı seçmenler duruma tepki gösterirken, Siverek Kaymakamlığı mahallede kamuya ait bina bulunmaması nedeniyle 4 seçimdir aynı uygulamanın yapıldığını ve olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için Siverek’e bağlı Kavaklıdere Mahallesinde 1364 nolu sandık, muhtarın evine kuruldu. Bu duruma CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Türkiye’nin gündeminde olan Şanlıurfa Siverek Kavaklıdere Köyü 1364 numaralı sandığın başındayız. Köyde oy kullanacak başka bir yer olmaması nedeniyle sandık muhtarın evinin önüne kurulmuş. Biz, tutanağımızı tuttuk, bir gözlemci yerleştirdik ve sandık güvenliğini sağladık" notuyla video paylaştı.

Şanlıurfa’da oy sandığı muhtarın evine kuruldu

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Siverek Kaymakamlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise son 4 seçimde aynı yerde sandık kurulduğu belirtilerek şöyle denildi:

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"İlçemiz Kavaklıdere Mahallesinde 1306 nolu sandık ile ilgili, ilçe seçim kurulu tarafından mahallede ortak kamusal bir bina olmayışı sebebiyle bağımsız bir girişe ayrıca bütün mahalle için ortak ulaşabilir bir yer olması nedeniyle seçim yeri olarak belirlenmiştir. Son 4 seçimdir aynı yerde oy kullanılmakta olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Oy kullanma işlemi sorunsuz devam etmektedir.”

Şanlıurfa’da oy sandığı muhtarın evine kuruldu

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#Şanlıurfa#Siverek#Ali Mahir Başarır

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