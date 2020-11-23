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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 23.11.2020 - 17:30 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
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ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu Miraç ve Yusuf Eymen Fenerli kardeşler hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır yolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine giden sürücüsü öğrenilmeyen 34 TA 1633 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan otomobildeki 4 yaralı, ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Miraç ve Yusuf Eymen Fenerli kardeşler doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

 

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