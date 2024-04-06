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Şanlıurfa’da otogardaki çatışmada can kaybı 2'ye çıktı: 5 gözaltı

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#Otogar#Şanlıurfa#Kavga
Şanlıurfa’da otogardaki çatışmada can kaybı 2ye çıktı: 5 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 14:34

Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde, dün geceki kavgada Halil Deveci’nin (43) ardından akrabası Muhammed Deveci (14) de bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesindeki Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Alacak meselesi yüzünden husumetli olan iki grup arasında otobüs firması yazıhanesinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede döner bıçağı, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Halil Deveci hayatını kaybetti, olaya müdahale eden 2 polis memurunun da aralarında olduğu, 10 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da otogardaki çatışmada can kaybı 2ye çıktı: 5 gözaltı

İhbar üzerine otogara sevk edilen polis ekipleri taraflara müdahale ederek ayırdı. Yaralılar ise ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammed Deveci de bu sabah doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan 4'ü taburcu edilirken, 2'si polis 5 kişinin tedavileri ise sürüyor.

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Öte yandan kavgaya karıştığı belirlenen ismi açıklanmayan 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Otogar#Şanlıurfa#Kavga

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