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ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 02.04.2020 - 16:40,Son Güncelleme:/

Şanlıurfa’da otobüsten indirilen kadın, terlikle tepki gösterdi

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Şanlıurfa’da otobüsten indirilen kadın, terlikle tepki gösterdi
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ŞANLIURFA’da, biri kucağında bebek olan 2 kadın, bindikleri belediye otobüsünden kartları olmadığı gerekçesiyle şoför tarafından indirildi. Kadınlardan biri ayağındaki terliği çıkarıp aracın kapısına vururken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı.

Şanlıurfa’da otobüsten indirilen kadın, terlikle tepki gösterdi

Ahmet Yesevi Mahallesi’nde 2 kadın, durakta, şoför tarafından bindikleri şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsten indirildi. Kadınların yeniden binmek istemesi üzerine şoför otobüsün kapılarını kapattı. Bu sırada kadınlardan biri, ayağındaki terliğini çıkarıp, otobüsün camına vurdu. Kadınların kartı olmadığı için para ödemek istediği, şoförün ise bunu kabul etmeyerek araçtan indirdiği öne sürüldü.

Durakta bulunan bir kişi, cep telefonu kamerasıyla olayı kayda alıp, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede yayılan görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Olayla ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı, inceleme başlattığı belirtildi.

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