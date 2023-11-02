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Şanlıurfa'da 'Narkogüç' operasyonu: 7 kişi tutuklandı

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#Şanlıurfa#Narkogüç#Tutuklama
Şanlıurfada Narkogüç operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 11:24

Şanlıurfa’da, jandarma ekiplerinin düzenlediği 'Narkogüç' operasyonunda gözaltına alınan 66 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 25 Ekim günü kent merkezi ve 13 ilçede belirlenen 65 adrese 635 jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Narkogüç' ismi verilen operasyon kapsamında 66 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda; 10 tabanca, 8 tüfek, 17 av tüfeği, 500 gram esrar, 100 gram sentetik uyuşturucu, 50 kök kenevir, 41 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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#Şanlıurfa#Narkogüç#Tutuklama

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