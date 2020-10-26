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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) -
Haber Giriş: 26.10.2020 - 13:42 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da 'koronavirüs' cezaları 50 milyon lirayı aştı

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Şanlıurfa'da 'koronavirüs' cezaları 50 milyon lirayı aştı
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ŞANLIURFA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, tedbirlere uymayan kişilere kesilen ceza tutarının 50 milyon lirayı aştığı belirtildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında, 1523 kişilik personelden 298 ekibin denetimlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen iş yeri sahibi ve kişiler hakkında işlem yapılarak, ceza uygulanıyor. Salgın sürecinin başladığı mart ayından bu yana yapılan denetimlerde, tedbirlere uymayanlara yönelik uygulanan ceza tutarının 50 milyon 531 bin 405 lira olduğu kaydedildi.

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