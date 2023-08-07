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Şanlıurfa’da korkunç olay: Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

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#Şanlıurfa#Sulama Kanalı#Şüpheli Ölüm
Şanlıurfa’da korkunç olay: Sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 17:21

Şanlıurfa’da sulama kanalında kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.

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Olay, öğleden sonra Karşıyaka Mahallesi’nde geçmekte olan sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede yürüyenler, bir kadının su üzerinde hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin halatla yaptıkları çalışma sonucunda sudan çıkarılan kadının, hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi, ölüm sebebi ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

 

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#Şanlıurfa#Sulama Kanalı#Şüpheli Ölüm

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