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Şanlıurfa'da korkunç olay! 'İntihar etti' dediği şizofreni hastası oğlunu öldürdüğünü sorguda itiraf etti

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#Şanlıurfa#Cinayet#İtiraf
Şanlıurfada korkunç olay İntihar etti dediği şizofreni hastası oğlunu öldürdüğünü sorguda itiraf etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 13:00

Şanlıurfa’da şizofreni hastası İbrahim Halil Behlül (29 ) evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulunmuştu. Oğlunun intihar ettiğini söyleyen Abdurrahman Behlül (55) sorguda oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Abdurrahman Behlül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 29 Ocak'ta Karşıyaka Mahallesi'ndeki Özgür Apartmanı'nda meydana geldi. Silah sesi duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, şizofreni tedavisi gören İbrahim Halil Behlül'ün evde tabanca ile vurulup hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma başlatan ekipler, evde bulunan Behlül’ün babası Abdurrahman Behlül'ü gözaltına aldı. Behlül ilk sorgusunda, oğlunun intihar ettiğini söyledi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Abdurrahman Behlül'ü tekrar çapraz sorguya aldı. Behlül sorgusunda, oğlunun şizofreni hastası olduğunu ve kendisine saldırdığını ve boğuşma olduğunu ve bu sırada tabancasının ateş aldığını söyledi.

Abdurrahman Behlül, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#Şanlıurfa#Cinayet#İtiraf

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