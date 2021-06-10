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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)-
Haber Giriş: 10.06.2021 - 15:20 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da komşuların 'çöp kutusu' kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 yaralı

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Şanlıurfa’da komşuların 'çöp kutusu' kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da evin önüne konulan çöp kutusu nedeniyle komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada İsa Sak (33) öldü, 4 kişi yaralandı.

Kubacık Mahallesi’nde komşu Kubacık ve Sak ailelerinin bireyleri arasında evin önüne çöp kutusu konulması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği; Melike Sak, İsa Sak, Casım Kubacık ve Selim Kubacık yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa’da komşuların çöp kutusu kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 yaralı

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsa Sak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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