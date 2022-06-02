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Şanlıurfa’da iş yerinin ortasındaki yüksek gerilim direği şaşırtıyor

#ŞANLIURFA#İş Yeri#Dükkan
Şanlıurfa’da iş yerinin ortasındaki yüksek gerilim direği şaşırtıyor

Şanlıurfa’da, oto yedek parçası satan Ahmet Akçiftçi'nin 3 yıl önce satın aldığı, 56 metrekarelik iş yerinin ortasında 35 bin voltluk yüksek gerilim direği bulunuyor. Tek katlı olan ve direğin üst kısmı çatıdan çıkan iş yeri, görenleri şaşırtıyor. Yağışlı havalarda korktuklarını belirten Akçiftçi, direğin çıkarılması için yetkililerden yardım istiyor.

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Oto yedek parça satışı yapan Ahmet Akçiftçi, 3 yıl önce Evren Sanayi Sitesi'nde bulunan 56 metrekarelik iş yerini satın aldı. Burada yedek parça satan Akçiftçi, iş yerinin ortasında bulunan yüksek gerilim direğinin tehlike oluşturduğunu belirterek, kaldırılması için ilgili dağıtım şirketine başvurdu. Aradan geçen sürede direğin kaldırılmadığını belirten Akçiftçi, sorunun çözümü için yetkililerden yardım beklediğini dile getirdi.

Şanlıurfa’da iş yerinin ortasındaki yüksek gerilim direği şaşırtıyor

İş yerine gelen müşteriler ve çalışanları ile ölüm korkusu yaşadığını anlatan Ahmet Akçiftçi, "Burada akıma kapılıp ölmekten korkuyoruz. Yağmurlu havalarda içeri su girdiği için korkuyor ve dışarı çıkıyoruz çünkü çok tehlikeli. Yüksek gerilimden bahsediyoruz. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Tek isteğimiz bir an önce direğin iş yerimizden çıkarılarak bizim bu sıkıntıdan kurtulmamız çünkü tehlike arz ediyor ve korkuyoruz" diye konuştu.
Şanlıurfa’da iş yerinin ortasındaki yüksek gerilim direği şaşırtıyor

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#ŞANLIURFA#İş Yeri#Dükkan

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