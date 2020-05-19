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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 19.05.2020 - 14:41,Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da inşaatta çökme: 2 işçi yaralı

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Şanlıurfa’da inşaatta çökme: 2 işçi yaralı
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ŞANLIURFA'da, inşaat halindeki tek katlı evde, beton dökümü sırasında kalıplar çöktü. Kalıpların altında kalan 2 işçi, yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı ev inşaatında, beton dökülürken, çökme meydana geldi. İnşaatta çalışan 2 işçi, demir, kalıp ve harçtan oluşan göçüğün altında kaldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kendi imkanlarıyla yıkıntı altından çıkan işçileri ambulansla Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralı işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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