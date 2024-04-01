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Şanlıurfa’da iki grup muhtarlık seçimi yüzünden birbirine girmişti! 15 kişinin gözaltına alındığı kavga kamerada

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#Şanlıurfa#Muhtarlık Kavgası#Gözaltı
Şanlıurfa’da iki grup muhtarlık seçimi yüzünden birbirine girmişti 15 kişinin gözaltına alındığı kavga kamerada
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 15:28

Şanlıurfa’da iki grup arasında muhtarlık seçimi yüzünden okul bahçesinde kavga çıktı. Taş, sopa ve kırdıkları ağaç dalları ile birbirlerine saldıran iki grup, polisin havaya uyarı ateşi açmasıyla dağıldı. 15 kişinin gözaltına alındığı kavga, cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, muhtarlık seçimlerinin tamamlanmasının ardından, muhtar adayı iki kişinin yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine kalabalıkta bulunan kişiler birbirlerine taş, sopa ve kırdıkları ağaç dalları ile saldırdı.

Polis ekipleri uyarıya rağmen ayrılmayan kalabalığı, havaya uyarı ateşi açarak sonlandırdı. Kavgada hafif yaralanan bazı kişiler hastaneye kaldırılırken, takviye polis ekiplerinin gelişinin ardından 15 kişi gözaltına alındı.

Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavgaya ilişkin inceleme sürüyor.

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#Şanlıurfa#Muhtarlık Kavgası#Gözaltı

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