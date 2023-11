Şanlıurfa'da havaya ateş açan magandalar için harekete geçildi

Haberin Devamı

Şanlıurfa Valiliği ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düğün, asker eğlencesi ve diğer kutlama organizasyonlarında, magandaların havaya ateş açmaması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 'İnsan olmak, mutluluğu silahsız paylaşmaktır' isimli proje hazırlandı. Magandaların havaya ateş açmasının önlenmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında polis ekipleri, bilgilendirici broşürler, afişler, araçların camlarına yapıştırılması amacıyla çıkartma hazırlandı.



POLİS SENARYO YAZDI



Şanlıurfa’da maganda ve yorgun mermi ölümlerinin ve yaralanmasının önüne geçmek için başlatılan proje kapsamında polis memuru Ahmet Burak Çolak'ın yazdığı senaryoya, kısa film de çekti. Yorgun merminin hayatını karartan bir aileden yola çıkarak, böyle bir film yaptıklarını kaydeden Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ahmet Burak Çolak, kısa filmin çekimlerini 20 kişilik ekiple gerçekleştirdiklerini söyledi.



Filmde bir babanın yorgun mermi sonrasında çocuğunu kaybetmesini konu aldıklarını belirten Çolak, "Bu projeye başlama aşamasında ve proje aşamasındayken yorgun mermiden dolayı evlatlarını kaybeden, sevdiklerini kaybeden ailelerle görüşme fırsatı bulmuştum. Hepsinin sıkıntılarını, dertlerini dinleme fırsatı buldum. Senaryoyu yazarken onların anlattıklarından ve bir babanın bir ebeveynin içini yakabileceği en üst düzey ne olabilirdi? Kendi sıktığı yorgun mermisiyle kendi evladını kaybetmek olabilirdi. Belki biraz bu filmimizde ütopik bir şekilde bu konuyu işledik ama, şunu unutmamaları gerekiyor ki, attıkları her yorgun mermi, her bilinçsizce havaya ateş etme olayı bir gün dönüp dolaşıp kendilerine gelebilir. Bu yüzden bu konuyu ele aldık filmimizde" dedi.



'BU FİLMİ HERKESE İZLETECEĞİZ'



Asayiş Şube Müdürü Salim Şen, proje ile amaçlarının havaya ateş açılarak yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmek olduğunu belirterek, "Son dönemde ülkemiz dahilinde her ilde görülen yorgun mermi, yaralanmaları ve ölüm olaylarıyla ilgili olarak bizler neler yapabiliriz diye ekibimizle beraber kapsamlı olarak görüştük. Valiliğimizin de desteğiyle bir kısa film oluşturduk. Bu kısa filmimizi, toplumun tüm kesimine hitap edebilecek toplu organizasyonlarda, düğün salonlarında ve diğer yerlerde vatandaşlarımıza izleteceğiz" diye konuştu.



'YORGUN MERMİYİ ANLATACAĞIZ'



Sosyal sorumluluk projesiyle yorgun mermiden kaynaklı yaralanma ve ölümlerin önüne geçmek istediklerini belirten Salim Şen, ''Düğün sahiplerimize bu kısa filmi izlettirdikten sonra bir sorumluluk vereceğiz. Bu sorumluluk düğününde silah atılmasına engel olmak, bizim bir gözümüz olmasını sağlamak. Onlar da bize bu şekilde destek sağlayacak. Yine düğün araçlarımıza, düğün süsü yapan işletmelere bu şekilde yapıştırıcılarımızdan da dağıtacağız. Düğünümüzde silah sıkmıyoruz anlamında bizleri destekleyeceklerine eminiz. Tüm vatandaşlarımızın da, bu projeye desteklerini ve katkılarını bekliyoruz. Yine aynı şekilde Toplum Destekli Polislik ve diğer birimlerimizle tüm yerlilerimize hazırlattığımız broşürlerimizi, halkın yoğun olduğu yerlerde ve bu anlamda bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunacağımız yerlerde tanıtım amaçlı kullanacağız. Bu şekilde toplum içerisinde yorgun merminin zararları ve başka insanlarımızın bundan zarar görmemesi için farkındalığı ve bilinçlendirmeyi sağlayacağımızı düşünüyoruz."