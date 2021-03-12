Şanlıurfa’da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyede

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8 Mart günü Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep, Adıyaman, Gümüşhane, Çanakkale, Aydın, Şırnak, Mardin, Malatya, Sivas, Eskişehir ve Ankara'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütün, TSK ve jandarmadaki yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık olarak aranan, örgütün sınav sorularını çalarak devlet kurumlarına sızma faaliyetlerinde sorumlu düzeyde bulunan ve ByLock kullandıkları belirlenen 8'i muvazzaf asker olmak üzere 35 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, bu sabah sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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