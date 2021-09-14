Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında, emniyetin mahrem imamıyla irtibatı bulunduğu belirlenen 4’ü kamu çalışanı 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütün elebaşının kitapları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara