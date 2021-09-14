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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- 
Haber Giriş: 14.09.2021 - 14:21 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

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Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 4’ü kamu çalışanı 8 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında, emniyetin mahrem imamıyla irtibatı bulunduğu belirlenen 4’ü kamu çalışanı 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütün elebaşının  kitapları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.

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