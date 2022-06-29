Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

#Kaza#Trafik Kazası#Şanlıurfa

Şanlıurfa'da kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki Mustafa Moğul (40), Ebubekir Moğul (74) ve Ayhan Timur (50) hayatını kaybetti, sürücü Mehmet Ali Moğul (47) ise ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine giden Mehmet Ali Moğul yönetimindeki 06 BEB 737plakalı otomobil, kontrolden çıkınca bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü ile otomobildeki Mustafa Moğul, Ebubekir Moğul ve Ayhan Timur yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası 4 yaralı, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Şanlıurfada feci kaza 3 kişi hayatını kaybetti

Mustafa Moğul, Ebubekir Moğul ve Ayhan Timur, hastanede hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Tedavisi süren Mehmet Ali Moğul'un ise durumunun kritik olduğu bildirildi.

Haberin Devamı

Şanlıurfada feci kaza 3 kişi hayatını kaybetti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Trafik Kazası#Şanlıurfa

BAKMADAN GEÇME!

Madrid zirvesi dünya basınında... Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

Madrid zirvesi dünya basınında... Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

#NATO
Doktor olarak insanları kurtaracaktı dünyayı kurtardı

Doktor olarak insanları kurtaracaktı dünyayı kurtardı

#Cüneyt Arkın
Asgari ücrette kritik gün

Asgari ücrette kritik gün

#SGK

BAKMADAN GEÇME!

Madrid zirvesi dünya basınında... Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

Madrid zirvesi dünya basınında... Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

#NATO
Doktor olarak insanları kurtaracaktı dünyayı kurtardı

Doktor olarak insanları kurtaracaktı dünyayı kurtardı

#Cüneyt Arkın
Asgari ücrette kritik gün

Asgari ücrette kritik gün

#SGK