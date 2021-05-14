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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.05.2021 - 23:53 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da faciadan dönüldü: 7 yaralı

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Şanlıurfa'da faciadan dönüldü: 7 yaralı

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Veysi P. idaresindeki 63 K 7433 plakalı hafif ticari araç, Akçakale-TOKİ Çevre Yolu Oto Galericiler Sitesi yakınlarında Vedat Ç. yönetimindeki 34 DRH 650 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile araçlardaki aralarında çocukların da olduğu 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, kazazedelerin kazada bir çocuğun kayıp olduğunu bildirmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde arama çalışması yaptı ancak kayıp çocuğun evde olduğu anlaşıldı.

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