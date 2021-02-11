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Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2021 - 09:32 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'dan kalma ve 4 metre uzunluğunda...

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Şanlıurfa'da Ortaçağ'dan kalma olduğu değerlendirilen ve üzerine figürlerin işlendiği 4 metre uzunluğundaki piton derisi ile çeşitli dini kitaplar ele geçirildi.

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  • Şanlıurfada Ortaçağa ait ve Mısır kökenli olduğu değerlendirilen işlemeli piton derisi ve dini kitaplar ele geçirildi
  • Şanlıurfada Ortaçağa ait ve Mısır kökenli olduğu değerlendirilen işlemeli piton derisi ve dini kitaplar ele geçirildi
  • Şanlıurfada Ortaçağa ait ve Mısır kökenli olduğu değerlendirilen işlemeli piton derisi ve dini kitaplar ele geçirildi
  • Şanlıurfada Ortaçağa ait ve Mısır kökenli olduğu değerlendirilen işlemeli piton derisi ve dini kitaplar ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik 2 aylık teknik ve fiziki takip sonrası operasyon düzenledi.

Jandarma ekiplerinin, operasyon kapsamında 2 şüphelinin adresinde yaptığı aramada; 'sihir ve muska olarak kötü ruhları kovmak, uzak tutmak' amacıyla Orta Çağ'a kadar kullanıldığı ve Mısır kökenli olduğu tahmin edilen, üzerine elle işlenmiş çok sayıda figürün bulunduğu, 4 metre uzunluğundaki piton derisi ile yine Orta Çağ'dan kaldığı değerlendirilen 5 dini kitap, 2 deri üzerine el yazması dini yazıt, 2 kitap kutusu ve dini yazıların bulunduğu parşömen ele geçirildi.

Eserler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, jandarma tarafından gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 2 şüphelinin sorgusuna başlandı.

Şanlıurfada ele geçirildi Ortaçağdan kalma ve 4 metre uzunluğunda...

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