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Şanlıurfa'da doktora kaldırım taşı ile saldırı girişiminde bulunmuştu! Yeni gelişme

#ŞANLIURFA#Doktor#Şiddet
Şanlıurfada doktora kaldırım taşı ile saldırı girişiminde bulunmuştu Yeni gelişme

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Sezer Eşfer'e kaldırım taşı ile saldırmak istediği sırada engellenip, adli kontrol şartıyla serbest kaldıktan sonra doktoru ölümle tehdit ettiği öne sürülen Ali K., yeniden gözaltına alındı.

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Olay, 28 Temmuz'da Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu kullandığı sırada gözüne yapıştırıcı madde kaçan Ali K., acil servise geldi. Nöbetçi Dr. Sezer Eşfer, gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra Ali K.'ye göz doktoruna başvurması gerektiğini söyledi. Duruma öfkelenip, "Bana bakacaksınız" diyen Ali K., acil servis önündeki kaldırım taşını sökerek, doktora saldırmaya kalktı. Hasta yakınlarının araya girmesi ile engellenen Ali K., polislerce gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

BU KEZ ALKOL ALIP, HASTANEYE GİTTİ

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ali K., eylemin teşebbüs aşamasında kalması gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali K., daha sonra alkol alıp, ikinci kez aynı hastaneye gitti. Ali K.'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren Dr. Sezer Eşfer, sosyal medya üzerinden duruma tepki gösterdi. Doktor hakkında koruma kararı verilirken, tepkiye yol açan süreç ile ilgili Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. Daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ali K. hakkında bu kez yakalama kararı çıkartıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ali K., savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.

Şanlıurfada doktora kaldırım taşı ile saldırı girişiminde bulunmuştu Yeni gelişme

TUTUKLANDI

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Şanlıurfa’da kaldırım taşıyla doktora saldırı girişiminde bulunduktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilen ve itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan uyuşturucu madde bağımlısı Ali Karataş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Şanlıurfada doktora kaldırım taşı ile saldırı girişiminde bulunmuştu Yeni gelişme

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#ŞANLIURFA#Doktor#Şiddet

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