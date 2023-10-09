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Şanlıurfa'da dehşet! İki aile arasındaki kavgada bir can kaybı

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#ŞANLIURFA#Kavga#Polis
Şanlıurfada dehşet İki aile arasındaki kavgada bir can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 15:59

Şanlıurfa'da akraba 2 aile arasında çıkan tartışmada otuz üç yaşındaki İbrahim Kurt yaşamını yitirdi. Tabanca, tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 12 kişi ise yaralandı.

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Olay, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında boşanma ve alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba 2 aile arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra tabanca, tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfada dehşet İki aile arasındaki kavgada bir can kaybı

Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Kurt, kurtarılamadı. 2 aracın da hasar aldığı olay yerinde yapılan incelemede, çok sayıda boş kovan, sopa ve bıçak ile silah ele geçirildi. Kavgaya karışan bazı şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. (DHA) ​

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#ŞANLIURFA#Kavga#Polis

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