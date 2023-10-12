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Şanlıurfa'da dehşet anları! Kurşun yağdırdılar... 1 ölü

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#Şanlıurfa#Polis#Kavga
Şanlıurfada dehşet anları Kurşun yağdırdılar... 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 09:20

Şanlıurfa’da husumetli iki kişi taraf arasındaki arasında çıkan silahlı kavgada Ali Bozdağ yaşamını yitirdi. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre Ali Bozdağ (55) ile kan davalı olduğu şahıslar hayvan pazarı yakınlarında karşılaştı. Silahla birbirlerine ateş açan taraflar arasında kovalamaca yaşandı. Aracıyla kaçmaya çalışan Ali Bozdağ, vurularak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bozdağ kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

VATANDAŞLAR ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kavganın ortasında kalan vatandaşlar ise ölümle burun buruna geldi. Mermilerden bazıları kaçışan vatandaşların yakınına isabet ederken, bir mermi ise hastanenin 5. katına isabet etti.

Şanlıurfada dehşet anları Kurşun yağdırdılar... 1 ölü

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O ANLAR KAMERADA

Olay anı ise cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde uzun namlulu silahla ateş açan bir şahsın siyah renkli bir otomobile binerek uzaklaştığı yer aldı.

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#Şanlıurfa#Polis#Kavga

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