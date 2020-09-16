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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 16.09.2020 - 13:39 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da cep telefonu kaçakçılığına 2 tutuklama

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Şanlıurfa’da cep telefonu kaçakçılığına 2 tutuklama
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ŞANLIURFA'da cep telefonu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, merkez Eyyübiye ilçesinde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 157 kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

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