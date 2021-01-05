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Gündem
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)
Haber Giriş: 05.01.2021 - 17:55 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da askerlik şube başkanı yarbaya FETÖ'den gözaltı

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Şanlıurfa'da askerlik şube başkanı yarbaya FETÖ'den gözaltı
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Şanlıurfa'da polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda Karaköprü Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yarbay Hasan İ. gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Şanlıurfa Karaköprü Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yarbay Hasan İ. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Hasan İ., sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

 

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