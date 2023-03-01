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Şanlıurfa'da aşiret kavgası: 12 yaralı, 30 gözaltı! Tanker sürücüsünü kaçırdılar...

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#Şanlıurfa#Akçakale#Aşiret Kavgası
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 17:42

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, Hubeyti ile Ubadi aşiretlerinin üyeleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 12 kişi yaralandı. Jandarmanın güçlükle sonlandırdığı kavgayla ilgili 30 kişi de gözaltına alındı. Öte yandan aşiret mensupları arasındaki kavga nedeniyle Akçakale’ye gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen tanker sürücüsü sopalı kişilerce kaçırıldı.

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Olay, öğleden sonra Akçakale’ye bağlı Ekinyazı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hubeyti ile Ubadi aşireti mensupları arasında, gençlerin omuz atma tartışması nedeniyle kavga çıktı. Kısa sürede diğer aşiret mensuplarının da katılmasıyla büyüyen kavgada taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı.

Şanlıurfada aşiret kavgası: 12 yaralı, 30 gözaltı Tanker sürücüsünü kaçırdılar...

Yaklaşık 200 kişinin karıştığı ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga nedeniyle bölgeye zırhlı araçlı jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, birbirlerine saldıran tarafları biber gazı ve plastik mermi kullanarak dağıtmaya çalıştı.

Şanlıurfada aşiret kavgası: 12 yaralı, 30 gözaltı Tanker sürücüsünü kaçırdılar...

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Olayda yaralanan 12 kişi, hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri de 30 kişiyi gözaltına aldı. Aşiret mensuplarının ise bulundukları bölgede sopalarla toplanarak nöbet tutmaya çalıştıkları görüldü.

TANKER SÜRÜCÜSÜNÜ KAÇIRDILAR

Aşiret mensupları arasındaki kavga nedeniyle Akçakale’ye gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen tanker sürücüsünün ise otomobille önünü kesen sopalı kişilerce kaçırılması, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfada aşiret kavgası: 12 yaralı, 30 gözaltı Tanker sürücüsünü kaçırdılar...

 

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#Şanlıurfa#Akçakale#Aşiret Kavgası

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