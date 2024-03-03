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Şanlıurfa'da arazi kavgası! Bir ölü, bir yaralı

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#ŞANLIURFA#Arazi#Kavga
Şanlıurfada arazi kavgası Bir ölü, bir yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 15:24

Şanlıurfa'da, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Kenan Oktay (47) hayatını kaybetti, on dokuz yaşındaki oğlu Mahmut Oktay yaralandı.

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Olay, Birecik ilçesi Yeni Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; tarlada çalışan Kenan Oktay ile oğlu Mahmut Oktay, yanlarına gelen ve aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Müslüm D., Mustafa D. ve Yeni Akpınar Mahalle muhtarı Abdulkadir D. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile Kenan Oktay ile oğlu Mahmut Oktay, tabanca ile vurularak yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kenan Oktay, hayatını kaybetti. Oğlunun tedavisi sürerken, jandarma kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfada arazi kavgası Bir ölü, bir yaralı

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#ŞANLIURFA#Arazi#Kavga

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