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Şanlıurfa'da arazi kavgası: 2 kardeş hayatını kaybetti

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#Arazi Kavgası#Şanlıurfa#Kavga
Şanlıurfada arazi kavgası: 2 kardeş hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 16:53

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ali Öztürk (26) ile kardeşi İzzettin Emirsoy (23) yaşamlarını yitirdi.

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Olay, öğle saatlerinde, Harran ilçesi Aydıncık Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, iki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği Ali Öztürk ile bir süre önce soyadını değiştirdiği belirtilen kardeşi İzzetin Emirsoy yaralandı.

Şanlıurfada arazi kavgası: 2 kardeş hayatını kaybetti



Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Harran Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ali Öztürk ve kardeşi İzzetin Emirsoy kurtarılamadı. İki kardeşin cesetleri, otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Jandarma, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. 

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#Arazi Kavgası#Şanlıurfa#Kavga

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